Tomita: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tomita hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 35,81 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Tomita mit einem Umsatz von insgesamt 6,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 34,85 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at