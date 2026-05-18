18.05.2026 06:31:29

Tomita: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tomita hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 20,76 JPY. Im letzten Jahr hatte Tomita einen Gewinn von 22,95 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,87 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,76 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 128,66 JPY. Im Vorjahr waren 121,48 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,81 Prozent auf 22,94 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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