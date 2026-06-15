Tomita Electric öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tomita Electric hat am 12.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,65 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tomita Electric ein EPS von 120,49 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Tomita Electric 413,2 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 328,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at