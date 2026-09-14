Tomita Electric: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tomita Electric hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Tomita Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 55,91 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 35,93 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 559,0 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 402,7 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at