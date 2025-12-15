15.12.2025 06:31:29

Tomita Electric: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tomita Electric hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 29,27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -67,680 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,57 Prozent auf 429,3 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 305,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

