|
15.12.2025 06:31:29
Tomita Electric: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Tomita Electric hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 29,27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -67,680 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,57 Prozent auf 429,3 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 305,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!