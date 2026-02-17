Tomita veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tomita hat am 16.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Tomita hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 44,93 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 48,82 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Tomita 5,07 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,27 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at