TOMOE ENGINEERING legte Quartalsergebnis vor

TOMOE ENGINEERING ließ sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOMOE ENGINEERING die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,90 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TOMOE ENGINEERING 26,46 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat TOMOE ENGINEERING 15,96 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at