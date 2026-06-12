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12.06.2026 06:31:29
TOMOE ENGINEERING vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
TOMOE ENGINEERING lud am 11.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.
Es stand ein EPS von 57,24 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOMOE ENGINEERING noch ein Gewinn pro Aktie von 44,37 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat TOMOE ENGINEERING im vergangenen Quartal 15,52 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOMOE ENGINEERING 16,23 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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