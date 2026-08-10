TOMOEGAWA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TOMOEGAWA hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 60,52 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TOMOEGAWA 30,06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TOMOEGAWA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at