TOMOEGAWA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TOMOEGAWA lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,68 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TOMOEGAWA -23,420 JPY je Aktie erwirtschaftet.

TOMOEGAWA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 95,40 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 73,05 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat TOMOEGAWA im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35,55 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 34,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at