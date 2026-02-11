TOMOEGAWA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TOMOEGAWA präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,47 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOMOEGAWA ein EPS von 23,20 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,04 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8,71 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at