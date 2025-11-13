TOMOEGAWA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TOMOEGAWA lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,19 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOMOEGAWA ein EPS von 40,01 JPY je Aktie vermeldet.

TOMOEGAWA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,64 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at