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11.11.2026 06:31:29
TOMOEGAWA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
TOMOEGAWA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 40,93 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 27,19 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,14 Milliarden JPY – ein Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOMOEGAWA 8,64 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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