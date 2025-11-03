Tomoku legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tomoku hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 122,91 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 75,66 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent auf 58,16 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at