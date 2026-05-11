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11.05.2026 06:31:29
Tomoku öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tomoku hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 118,91 JPY gegenüber 133,82 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 57,17 Milliarden JPY – ein Plus von 3,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tomoku 55,49 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 446,46 JPY beziffert, während im Vorjahr 395,46 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,04 Prozent auf 224,09 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 219,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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