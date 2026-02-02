|
Tomoku stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tomoku präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 158,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 145,17 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Tomoku im vergangenen Quartal 57,84 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tomoku 59,06 Milliarden JPY umsetzen können.
