Tomoku verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tomoku hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 60,56 JPY, nach 46,15 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Tomoku im vergangenen Quartal 48,71 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tomoku 50,92 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at