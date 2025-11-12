TOMONY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TOMONY hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,23 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,00 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 22,27 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at