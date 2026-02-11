TOMONY öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TOMONY präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 31,16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOMONY 28,69 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 24,50 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at