TOMONY stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TOMONY präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 14,21 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TOMONY 2,13 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat TOMONY mit einem Umsatz von insgesamt 28,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at