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27.07.2026 06:31:29
Tompkins Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Tompkins Financial veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Tompkins Financial im vergangenen Quartal 119,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tompkins Financial 116,2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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