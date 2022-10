Tompkins Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tompkins Financial hat am 28.10.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 1,48 USD. Im letzten Jahr hatte Tompkins Financial einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 78,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at