Tompkins Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tompkins Financial präsentierte in der am 24.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Tompkins Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 121,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 112,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at