Tompkins Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tompkins Financial hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 122,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 121,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at