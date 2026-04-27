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27.04.2026 06:31:29
Tompkins Financial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Tompkins Financial hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 1,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tompkins Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 1,37 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Tompkins Financial im vergangenen Quartal 114,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tompkins Financial 116,4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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