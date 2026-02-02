|
Tompkins Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Tompkins Financial stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,37 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 65,33 Prozent auf 38,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 110,9 Millionen USD gelegen.
Tompkins Financial hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 11,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,97 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 10,34 Prozent auf 390,70 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Tompkins Financial 435,74 Millionen USD umgesetzt.
