Tomra Systems ASA Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tomra Systems ASA Registered hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,88 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,590 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,01 Milliarden NOK – ein Plus von 10,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tomra Systems ASA Registered 3,61 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at