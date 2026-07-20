Tomra Systems ASA Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tomra Systems ASA Registered lud am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,05 NOK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 4,44 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 17,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,80 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at