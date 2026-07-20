Tomra Systems ASA (spons ADRs) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tomra Systems ASA (spons ADRs) präsentierte in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 470,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tomra Systems ASA (spons ADRs) einen Umsatz von 368,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at