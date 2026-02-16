Tomra Systems ASA (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tomra Systems ASA (spons ADRs) hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 444,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tomra Systems ASA (spons ADRs) 424,5 Millionen USD umgesetzt.

Tomra Systems ASA (spons ADRs) hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,350 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,350 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,49 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,46 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,342 USD und einen Umsatz von 1,58 Milliarden USD beziffert.

