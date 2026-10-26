Tomra Systems ASA (spons ADRs) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tomra Systems ASA (spons ADRs) hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent auf 421,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at