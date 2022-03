TomTom: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TomTom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,115 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TomTom -0,305 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TomTom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 131,3 Millionen USD im Vergleich zu 150,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,383 USD gegenüber -1,180 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 8,30 Prozent auf 632,69 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 580,16 Millionen USD gelegen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 0,301 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 597,43 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at