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17.07.2026 06:31:29
TomTom: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
TomTom hat am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,190 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 134,6 Millionen EUR, gegenüber 146,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,95 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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