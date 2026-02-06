TomTom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TomTom hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 152,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TomTom einen Umsatz von 151,7 Millionen USD eingefahren.

TomTom hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,080 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 626,01 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte TomTom einen Umsatz von 621,30 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at