TomTom: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TomTom ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TomTom die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TomTom -0,050 EUR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat TomTom mit einem Umsatz von insgesamt 131,2 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,76 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,050 EUR vermeldet. Im Vorjahr waren -0,140 EUR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat TomTom im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 554,69 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 574,38 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,105 EUR und einem Umsatz von 562,72 Millionen EUR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at