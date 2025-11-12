TOMY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOMY hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 53,29 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 66,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 68,41 Milliarden JPY gegenüber 67,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at