TOMY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOMY gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,09 JPY gegenüber 21,41 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat TOMY im vergangenen Quartal 61,82 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOMY 55,26 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 131,38 JPY. Im letzten Jahr hatte TOMY einen Gewinn von 182,20 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,08 Prozent auf 270,46 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 250,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at