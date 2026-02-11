|
TOMY: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
TOMY äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 66,67 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 80,75 Milliarden JPY gegenüber 74,26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
