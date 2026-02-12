TOMY stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TOMY hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 524,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 487,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at