TOMY stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TOMY veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 394,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,870 USD. Im Vorjahr hatte TOMY 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,79 Milliarden USD gegenüber 1,64 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at