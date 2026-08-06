TOMY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TOMY stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 401,9 Millionen USD – eine Minderung von 2,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 411,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at