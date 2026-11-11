TOMY veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TOMY gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

TOMY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 95,28 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 53,29 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 86,47 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 26,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at