TOMY: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TOMY hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte TOMY 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TOMY im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 543,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 464,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at