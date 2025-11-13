TOMY zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TOMY hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 463,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 449,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at