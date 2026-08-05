TOMY zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TOMY hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46,70 JPY gegenüber 37,96 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 64,05 Milliarden JPY gegenüber 59,48 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at