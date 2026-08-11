Ton Strategy Swings To Profit In Q2, Shares Up

(RTTNews) - On Tuesday, Ton Strategy Co. (TONX), a video-based social commerce company, reported return to profit in the second quarter of 2026, mainly due one-time other income, and revenue generation for the quarter, compared to loss in the previous year.

On the Nasdaq, the shares were trading 3.61 percent higher at $3.1600.

Net income attributable to the shareholders was $76.75 million or $1.31 per share, compared to loss of $2.46 million or $1.79 per share in the same quarter last year.

Total revenue was $15.02 million in 2026, compared to nill in the prior year.

One-time other income was $82.78 million in the second quarter and the total other income was $83.06 million compared to $0.13 million a year ago.

Total Operating income was $0.48 million, compared to loss of $1.26 million last year.

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