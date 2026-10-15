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15.10.2026 06:31:29
TONE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
TONE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,67 JPY gegenüber 6,61 JPY im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,55 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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