TONE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TONE äußerte sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 22,09 JPY gegenüber 13,46 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat TONE im vergangenen Quartal 2,66 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TONE 2,36 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 50,16 JPY. Im Vorjahr waren 35,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat TONE in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,59 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at