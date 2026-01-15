|
TONE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TONE hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 10,73 JPY gegenüber 21,89 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,32 Prozent auf 1,98 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,07 Milliarden JPY gelegen.
