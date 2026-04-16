TONE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TONE lud am 13.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,73 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,51 JPY je Aktie in den Büchern standen.

TONE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at